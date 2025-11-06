uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-06
Associação de Junceira realiza encontro de quadriciclos

A Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Freguesia de Junceira, concelho de Tomar, vai realizar o 1º Encontro ATV 4x4 na manhã de sábado, 8 de Novembro. Trata-se de um encontro dedicado exclusivamente a quadriciclos com tracção às quatro rodas. Além de um passeio turístico pelas margens do Zêzere, haverá ainda fogueira de São Martinho, espaço de animação infantil e a actuação do DJ Mr. Charles. A recepção dos participantes começa às 9h00. Segue-se pequeno almoço e briefing de segurança. Às 10h15 tem início o passeio turístico com 50km de distância, terminando a actividade com almoço convívio dos participantes.

