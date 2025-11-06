uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-06
Conferência em Ourém para valorizar terrenos rústicos e mistos
Teatro municipal de Ourém encheu para acolher conferência sobre terrenos rústicos - foto DR

O Teatro Municipal de Ourém recebeu a conferência “Terrenos rústicos e mistos: mapear é valorizar”, uma iniciativa que procurou promover o esclarecimento e a valorização dos terrenos rústicos e mistos, através da partilha de informação sobre o funcionamento do Balcão Único do Prédio (BUPi) e da discussão dos desafios e oportunidades associados à identificação e registo das propriedades. A iniciativa foi promovida pelo município de Ourém, em parceria com a Caixa de Crédito de Leiria e o Jornal Região de Leiria.
Durante a sua intervenção, Luís Miguel Albuquerque, presidente da autarquia, destacou a importância do cadastro da propriedade como instrumento essencial para o ordenamento do território e o desenvolvimento sustentável do concelho. Sublinhou o empenho do município na execução do projecto de Cadastro Simplificado da Propriedade Rústica, iniciado em 2021, e apelou à colaboração de todas as entidades e proprietários para que seja possível concluir este processo fundamental para o futuro do território oureense.
Ao longo da conferência decorreram cinco intervenções, dedicadas à partilha de várias perspectivas sobre o funcionamento, os desafios e as oportunidades associadas ao registo e valorização dos terrenos rústicos e mistos. A conferência terminou com um debate aberto, que permitiu o esclarecimento de dúvidas, a troca de ideias e a partilha de experiências entre os participantes e especialistas.

