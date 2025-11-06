Consignada empreitada de ampliação e requalificação do Centro de Saúde de Ourém

Na tarde de 31 de Outubro foi assinada a consignação da empreitada de ampliação e requalificação do Centro de Saúde de Ourém, num investimento total de 2.460.297,86 euros, adjudicado à empresa CANAS – Engenharia e Construção, S.A.. O acto de consignação foi formalizado pelo presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, assinalando o início de uma intervenção estruturante para a melhoria das condições de acesso e de prestação de cuidados de saúde no concelho.

A empreitada, que terá uma duração estimada de 420 dias, irá contemplar a ampliação da ala poente do edifício para acolher a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), bem como a remodelação total dos serviços internos, abrangendo o Piso 0 e o Piso 1. Estas mudanças contemplam a introdução de meios mecânicos que permitirão o acesso a pessoas com mobilidade condicionada, garantindo assim a inclusão e a igualdade no acesso aos cuidados de saúde. A intervenção visa modernizar as instalações existentes, adaptando-as às necessidades actuais da população e promovendo a acessibilidade para todos os utentes.

Além da requalificação do interior do edifício, a proposta irá abranger a completa reestruturação dos espaços exteriores, que incluirá a melhoria dos acessos ao terreno da unidade de saúde e a organização das áreas de estacionamento. A intervenção irá também contemplar um novo acesso independente para o Atendimento Complementar permitindo a paragem e saída de ambulâncias, como forma de aumentar a eficiência no atendimento médico.

Com a nova distribuição funcional do espaço, no Piso 0, a ala esquerda será destinada à Unidade de Saúde Familiar (USF) e à Unidade de Cuidados de Saúde Primários (UCSP), enquanto a ala direita acomodará a Unidade de Resposta Ampla (URAP) e o Apoio Geral. A UCC será situada na ala poente, complementando o núcleo central, que incluirá as salas de espera e secretariado. No Piso 1 estarão localizados a Unidade de Saúde Pública (USP), a Coordenação e o Apoio Geral.