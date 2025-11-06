uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-06
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.06 1ª página Economia Consignada empreitada de ampliação ...
Consignada empreitada de ampliação e requalificação do Centro de Saúde de Ourém
Acto de consignação foi formalizado pelo presidente do município de Ourém, Luís Albuquerque - foto DR

Consignada empreitada de ampliação e requalificação do Centro de Saúde de Ourém

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na tarde de 31 de Outubro foi assinada a consignação da empreitada de ampliação e requalificação do Centro de Saúde de Ourém, num investimento total de 2.460.297,86 euros, adjudicado à empresa CANAS – Engenharia e Construção, S.A.. O acto de consignação foi formalizado pelo presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, assinalando o início de uma intervenção estruturante para a melhoria das condições de acesso e de prestação de cuidados de saúde no concelho.
A empreitada, que terá uma duração estimada de 420 dias, irá contemplar a ampliação da ala poente do edifício para acolher a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), bem como a remodelação total dos serviços internos, abrangendo o Piso 0 e o Piso 1. Estas mudanças contemplam a introdução de meios mecânicos que permitirão o acesso a pessoas com mobilidade condicionada, garantindo assim a inclusão e a igualdade no acesso aos cuidados de saúde. A intervenção visa modernizar as instalações existentes, adaptando-as às necessidades actuais da população e promovendo a acessibilidade para todos os utentes.
Além da requalificação do interior do edifício, a proposta irá abranger a completa reestruturação dos espaços exteriores, que incluirá a melhoria dos acessos ao terreno da unidade de saúde e a organização das áreas de estacionamento. A intervenção irá também contemplar um novo acesso independente para o Atendimento Complementar permitindo a paragem e saída de ambulâncias, como forma de aumentar a eficiência no atendimento médico.
Com a nova distribuição funcional do espaço, no Piso 0, a ala esquerda será destinada à Unidade de Saúde Familiar (USF) e à Unidade de Cuidados de Saúde Primários (UCSP), enquanto a ala direita acomodará a Unidade de Resposta Ampla (URAP) e o Apoio Geral. A UCC será situada na ala poente, complementando o núcleo central, que incluirá as salas de espera e secretariado. No Piso 1 estarão localizados a Unidade de Saúde Pública (USP), a Coordenação e o Apoio Geral.

Consignada empreitada de ampliação e requalificação do Centro de Saúde de Ourém
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...