Coruche vai mapear todas as árvores do espaço urbano

A Câmara Municipal de Coruche decidiu avançar com a realização do inventário municipal do arvoredo em meio urbano, no âmbito do Regime Jurídico de Gestão de Arvoredo Urbano. Os trabalhos de campo já começaram e devem prolongar-se por cerca de três semanas. Vão incluir acções de identificação, caracterização e registo fotográfico de exemplares arbóreos localizados em zonas urbanas e urbanizáveis, tanto em domínio público municipal como em domínio privado do município. A execução do inventário estará a cargo de técnicos da empresa ÉRRE - LRB, devidamente identificados, que percorrerão o concelho de Coruche para recolher dados no terreno. A autarquia solicita a compreensão e colaboração da população, reconhecendo que poderão ocorrer pequenos incómodos durante os trabalhos.

