Edição de 2025-11-06
Edição de 2025.11.06 Economia Mostra Nacional Jovens Criadores em ...

Mostra Nacional Jovens Criadores em Santarém

A Mostra Nacional Jovens Criadores 2025 vai realizar-se em Santarém, de 21 a 23 de Novembro, dando palco ao talento de artistas até aos 30 anos. A iniciativa, promovida pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), apresenta obras em 15 áreas artísticas e prevê a atribuição de 15.000 euros em prémios. Os vencedores nas diversas categorias serão revelados na Gala de Entrega de Prémios a 23 de Novembro. As categorias são: Arte Digital, Arte Têxtil, Cinema, Cruzamento Disciplinar, Dança, Declamação, Escultura, Fotografia, Humor, Joalharia, Literatura, Moda, Música, Pintura e Teatro.

