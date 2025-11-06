Novo Banco com lucros de 610 milhões nos primeiros nove meses do ano
Aumento de 5% nos custos operacionais, fez recuar o resultado operacional em 0,9%.
Os lucros no Novo Banco estabilizaram nos primeiros nove meses do ano nos 610,5 milhões de euros, em linha com os resultados de 2024, anunciou a instituição financeira.
Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco informa que o produto bancário comercial caiu em termos homólogos 2,8%, situando-se nos 1.095 milhões de euros.
A margem financeira, que traduz a diferença entre os juros cobrados nos créditos e os juros pagos nos depósitos, alcançou os 829 milhões de euros, caindo 6,5% relativamente ao mesmo período do ano passado, e as comissões cresceram 10,7% para 266,1 milhões de euros. O Novo Banco registou um aumento de 5% nos seus custos operacionais, para 384,2 milhões de euros, fazendo recuar o resultado operacional 0,9%, para 783,6 milhões de euros.