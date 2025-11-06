Casal de Torres Novas morre em acidente em Rio Maior foi a mais vista

uma parceria com o Jornal Expresso

O acidente que causou a morte a um casal de Torres Novas foi o conteúdo mais visto da semana nas plataformas de O MIRANTE, com cerca de 300 mil visualizações em apenas 24 horas. O ambiente político em Santarém, marcado por críticas de João Leite ao PS, também foi das mais vistas. Entre as notícias mais procuradas estiveram ainda a do abatimento do piso que condiciona o trânsito na Rua 31 de Janeiro, em Santarém e a morte do Padre Pedro Miguel Castro Marques.

