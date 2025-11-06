uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-06
Edição de 2025.11.06

Autarcas da freguesia de Ferreira do Zêzere tomaram posse

Os novos órgãos autárquicos da freguesia de Ferreira do Zêzere tomaram posse no dia 26 de Outubro, na sede da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, numa cerimónia que lotou o espaço e em que estiveram presentes o presidente da câmara, vereadores, representantes de associações locais e muitos cidadãos. O executivo da junta é composto por Armando Cotrim (presidente), Sandra Antunes (secretária) e Victor Silva (tesoureiro). A mesa da assembleia de freguesia tem Celso Alves como presidente, Natércia Ramalho como primeira secretária e Luís Ferreira como segundo secretário.
O executivo pretende dar continuidade a alguns projectos, como a requalificação de estradas, criação de espaços verdes e apoio à natalidade, tendo apresentado como prioridades do novo mandato o reforço da participação cívica, o apoio a famílias, jovens e idosos, e o fortalecimento das políticas de sustentabilidade e protecção civil.

