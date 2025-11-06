CDU de Coruche promete continuar ao lado das populações após perder Junta do Couço e vereadores

A coordenadora da CDU de Coruche considera que os resultados das eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025 levam a uma situação negativa “não apenas para a CDU, mas sobretudo para a população do concelho”. A coligação perdeu a presidência da Junta de Freguesia do Couço e deixou de ter representação no executivo da Câmara de Coruche, o que classifica como “um recuo importante na capacidade de intervenção institucional em defesa dos interesses das populações”.

A CDU aponta ainda a “forte bipolarização entre o PS e o movimento Volta Coruche” como um dos factores determinantes no resultado final. Essa bipolarização foi “profundamente artificial”, uma vez que, “no essencial, ambos os projectos partilharam os mesmos objectivos e valores, afastando o debate das verdadeiras opções e das soluções concretas para os problemas do concelho”.

Apesar do resultado, a CDU garante que vai continuar a trabalhar “com a mesma determinação e coerência de sempre” através dos seus eleitos na assembleia municipal e nas Assembleias de Freguesia de Coruche, Couço, Fajarda e Santana do Mato. Entre as prioridades da força política estão a criação de um Serviço de Urgência Básica (SUB) no Centro de Saúde de Coruche e o regresso da recolha do lixo à gestão direta da Câmara Municipal, para “assegurar melhor qualidade e respeito pelo interesse público”.