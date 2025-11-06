Distribuídos pelouros na Câmara de VFX

O reeleito presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), distribuiu os pelouros para o mandato 2025-2029, após a instalação dos novos órgãos autárquicos no dia 29 de Outubro. O autarca socialista designou Marina Estevão Tiago, que já desempenhava essa função no mandato anterior, como vice-presidente da câmara. A equipa do executivo em regime de tempo inteiro é composta pelas vereadoras Marina Tiago e Maria Manuela Ralha, bem como pelo vereador Arlindo de Matos Dias, em regime de meio tempo, todos do PS. A distribuição de pelouros ficou definida da seguinte forma: o presidente Fernando Paulo Ferreira assume as áreas da Comunicação e Imagem, Protecção Civil, Urbanismo e Obras Públicas, Apoio ao Associativismo, Eventos Municipais, Investimento, Ambiente e Espaço Público e Fiscalização. A vice-presidente Marina Tiago fica responsável pelos pelouros da Educação, Juventude e Desporto, Turismo e Dinamização do Comércio, Apoio ao Munícipe, Protecção de Dados e Recursos Humanos. Já a vereadora Manuela Ralha terá a seu cargo a Acção Social, Saúde e Desenvolvimento Social, Habitação Pública, Cultura, Veterinária e Informática. O vereador Arlindo de Matos Dias ficará responsável pelas áreas das Finanças, Contratação Pública, Contraordenações e Execuções Fiscais, Auditoria e Qualidade, e Jurídico. O executivo autárquico de Vila Franca de Xira conta ainda com outros sete vereadores sem pelouros atribuídos, três da coligação Nova Geração (PSD/IL) - David Pato Ferreira, Fábio Mousinho Pinto e Rita Antunes; três do partido Chega - Barreira Soares, Carlos Alvarenga e Bárbara Fernandes; e uma vereadora da CDU, Cláudia Martins.