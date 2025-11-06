Emanuel Campos vai ser o número dois na Câmara de Santarém
Na primeira reunião do executivo camarário de Santarém do mandato ficou a saber-se que Emanuel Campos vai ser o novo vice-presidente.
Emanuel Campos vai ser o próximo vice-presidente da Câmara de Santarém, revelou o presidente do município, João Leite, na primeira reunião do executivo do novo mandato, realizada na manhã de segunda-feira, 3 de Novembro. Emanuel Campos foi no último mandato adjunto do presidente. A distribuição de pelouros pelos eleitos da coligação AD (PSD/CDS) será tornada pública esta semana, mas João Leite adiantou também que o vereador Pedro Gouveia ficará com o sector das obras municipais.
Refira-se que, nesta primeira reunião de câmara, a vereadora Inês Barroso (AD) foi substituída por Teresa Ferreira, por razões de saúde. Já o vereador do Chega, Pedro Correia, participou por videoconferência, por se encontrar ausente em Bruxelas, em representação da Assembleia da República.