 31 anos do jornal o Mirante
Junta denuncia deposição ilegal de resíduos em Riachos

A Junta de Freguesia de Riachos utilizou a sua página nas redes sociais para denunciar uma deposição ilegal de resíduos de construção e demolição (RCD), alertando para o facto de o “empreiteiro ou construtor ser obrigado a depositar os RCD’s em locais autorizados”. Na fotografia partilhada pela autarquia, presidida por António Júlio Pereira Jorge, é possível identificar restos de blocos de cimento e de tijolos, assim como loiças de casa de banho. “Isto não é correcto. A via pública não é um local autorizado”, lê-se na publicação.
A Junta de Riachos acrescentou que o dono da obra também pode ele próprio proceder à deposição dos resíduos em local autorizado, nomeadamente no Ecocentro em Torres Novas, e que agradece que os “materiais sejam levantados pelo empreiteiro ou pelo dono da obra e depositados naquele, ou noutro local, autorizado”. Esta já não é a primeira vez que a autarquia e o seu presidente alertam para a deposição de resíduos em locais impróprios, o que, no caso dos RCD, configura uma contra-ordenação ambiental, punível com coima.

