Rio Maior inaugurou em Setembro a primeira academia da Juventus em Portugal

Juventus Academy de futebol foi inaugurada em Setembro deste ano em Rio Maior e conta com mais de 120 atletas da zona de Rio Maior.

A Juventus Academy de futebol está instalada em Rio Maior desde Setembro deste ano, tornando-se assim a primeira academia da ‘vecchia signora’ em Portugal. Conta com 121 atletas em futebol, desde os escalões de traquinas aos juvenis, explica Nuno Tavares, responsável pelo projecto. Para além dos 121 jovens da região de Rio Maior, a MVP Academy conta com “44 atletas internos” nas modalidades de basquetebol, natação e, agora, futebol, desde que iniciou a parceria com a Juventus. Fundada em 2019, procura garantir aos jovens um “acompanhamento de 360 [graus] dentro das áreas desportiva e académica”, explicou Nuno Tavares.

“Enquanto a natação e o basquetebol estão sob o logótipo da MVP Academy, a Juventus Academy é a parte do futebol” e segue a “metodologia muito própria” dos ‘bianconeri’, reforçada por formações ministradas por técnicos do clube italiano “a cada três meses”. “É uma metodologia de treino muito específica, diferenciada entre as várias faixas etárias. Assenta em construir primeiro o jovem, depois o atleta, não só na metodologia do futebol, como na física e mental”, explicou Nuno Tavares. No fundo, é o acumular de “uma série de competências que a Juventus tem como obrigatórias” para a formação dos seus atletas desde “há mais de 100 anos”, reforçou.

Parte dessas competências passam, naturalmente, pela competição que, nos escalões acima dos benjamins, é feita com as camisolas do QT Sport Club de Rio Maior. Isto porque, “em torneios associativos e federativos” não lhes é permitido jogar como Juventus “porque o clube não está registado em Portugal”. “Mas nos traquinas e benjamins, que são essencialmente convívios, jogamos com as cores da Juventus. Ainda esta época vai haver o Mundial de Academias e vamos jogar como Juventus Academy”, ressalvou o responsável. Em Portugal, seja como Juventus Academy ou como QT Sport Club, os diferentes escalões têm-se encontrado com as equipas do Núcleo Sportinguista de Rio Maior, que faz parte da rede de academias dos ‘leões’, mas a rivalidade “é saudável”. “É a rivalidade normal entre duas equipas da mesma cidade. Ainda por cima, estamos a falar de crianças de uma idade muito jovem”, desvalorizou Nuno Tavares.