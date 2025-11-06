Alunos de escolas básicas de Santarém vão aprender segurança rodoviária de forma divertida

Iniciativa vai percorrer várias escolas básicas do país com o objectivo de ensinar de forma divertida as principais regras de segurança rodoviária e mobilidade sustentável.

Alunos de 72 escolas públicas do primeiro ciclo vão aprender de forma divertida as principais regras de segurança rodoviária e mobilidade sustentável através do programa “Já Chegámos”, que começa em 24 de Novembro, e envolve vários estabelecimentos de ensino do distrito de Santarém. “Através de actividades interactivas baseadas num jogo de tabuleiro em formato aumentado, as crianças do 1.º ao 4.º ano de escolaridade são convidadas a aprender de forma divertida as principais regras de segurança rodoviária e mobilidade sustentável”, refere a Brisa, em comunicado.

A iniciativa “Já Chegámos”, que termina no dia 12 de Dezembro, decorrerá em escolas básicas no norte e no centro do país, passando pelo Porto, Viana do Castelo, Coimbra, Lisboa, Santarém e Setúbal. De acordo com a nota, o objectivo da iniciativa é ajudar as crianças a tornarem-se peões e futuros condutores mais conscientes e responsáveis. O programa pretende também contribuir para um maior conhecimento da segurança e cidadania na estrada, segundo o comunicado. A iniciativa disponibilizará também conteúdos digitais, como vídeos informativos, actividades didáticas e uma minissérie, através da plataforma educativa ‘online’, no ‘site’ do Grupo Brisa. A iniciativa “Já Chegámos” tem também como objectivo reduzir para zero o número de mortes e feridos graves nas autoestradas até 2050.

Recorde-se que a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou menos 12 mortes em acidentes rodoviários no primeiro semestre do ano face ao mesmo período de 2024, apesar do aumento de ocorrências, informou a força militar, em Julho. Em comunicado, a GNR indicou que se registaram mais 1.131 acidentes, mais 14 feridos graves e mais 177 feridos ligeiros, sendo que, nos períodos em análise, os distritos com maior número de acidentes foram Porto (6.419), Aveiro (4.319), Lisboa (4.479) e Braga (4.054).