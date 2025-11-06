uma parceria com o Jornal Expresso

Benavente pintou-se de rosa pela prevenção do cancro da mama
Participantes de todas as idades uniram-se numa manhã solidária, em Benavente, na luta contra o cancro da mama - foto DR

Benavente pintou-se de rosa pela prevenção do cancro da mama

Mais de uma centena de pessoas participou na Caminhada de Sensibilização Outubro Rosa, no Parque 25 de Abril, em Benavente, numa manhã dedicada à solidariedade, à partilha e à prevenção do cancro da mama.

O Parque 25 de Abril, em Benavente, encheu-se de cor e de energia positiva na manhã de 26 de Outubro, com a realização da Caminhada de Sensibilização Outubro Rosa, uma iniciativa promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro. O evento teve como principal objectivo alertar para a importância das medidas preventivas e do diagnóstico precoce do cancro da mama.
O percurso, com partida e chegada no parque, foi marcado por momentos de convívio, boa disposição e espírito solidário. Entre risos e palavras de incentivo, os participantes fizeram da caminhada um gesto simbólico de união e esperança, recordando que a luta contra o cancro é uma causa de todos. No final, a satisfação era geral, com muitos a sublinhar a importância de continuar a promover acções que incentivem a prevenção e o diagnóstico precoce.

Benavente pintou-se de rosa pela prevenção do cancro da mama
