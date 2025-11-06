Cirurgia robótica vai ser o próximo grande investimento da ULS Médio Tejo

Unidade Local de Saúde do Médio Tejo vai investir 2,4 milhões de euros em cirurgia robótica.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) entra numa nova era tecnológica com a aquisição de um robot cirúrgico de última geração, num investimento de 2,4 milhões de euros financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O novo robot cirúrgico foi anunciado pelo presidente do conselho de administração, Casimiro Ramos, na cerimónia que assinalou os 40 anos do Hospital de Abrantes.

O equipamento, que será instalado no Hospital de Tomar, vai revolucionar a prática cirúrgica na região, reforçando a diferenciação tecnológica e clínica da ULS e consolidando o papel de referência dos hospitais de Abrantes, Torres Novas e Tomar na prestação de cuidados de saúde de excelência à população dos 11 concelhos servidos pela instituição. A plataforma robótica de alta precisão, desenhada para cirurgias minimamente invasivas nas áreas de Urologia, Ginecologia e Cirurgia Geral, vai aumentar a segurança e a precisão das intervenções, reduzindo riscos e tempos de recuperação e colocando a ULS Médio Tejo na linha da frente da inovação cirúrgica no Serviço Nacional de Saúde (SNS). O sistema integra uma consola de controlo, quatro braços robóticos independentes e tecnologia de visualização 3D, oferecendo uma experiência cirúrgica mais estável e eficiente tanto para os profissionais como para os doentes.

“O que há dois anos era um sonho é agora uma realidade”, anunciou Casimiro Ramos. “A aquisição deste equipamento altamente diferenciador, no valor de 2,4 milhões de euros, só é possível graças ao apoio do Governo através do PRR e representa um passo muito relevante na atração de profissionais especializados mas, acima de tudo, na capacidade de prestar cuidados de saúde mais qualificados aos nossos utentes”, disse.

A introdução da cirurgia robótica representa um salto tecnológico decisivo na modernização da ULS Médio Tejo e será acompanhada de formação especializada junto das equipas médicas e de enfermagem, garantindo a plena capacitação das equipas cirúrgicas e a expansão progressiva desta tecnologia nas diferentes especialidades. No 40.º aniversário do Hospital de Abrantes, o presidente da ULS Médio Tejo destacou que a aquisição do robot cirúrgico se insere numa estratégia global de modernização e reforço tecnológico das três unidades hospitalares da região. Só nos últimos anos, a instituição investiu mais de nove milhões de euros em melhorias estruturais e tecnológicas. “Estes investimentos e os que estão em curso inserem-se numa estratégia de complementaridade que assenta no Hospital de Abrantes como principal resposta ao doente crítico, em situação de urgência e emergência. O Hospital de Tomar afirma-se como Centro Cirúrgico de excelência, e o Hospital de Torres Novas como Centro Clínico de referência, dedicado a mais consultas de especialidade e cirurgia de ambulatório”, explicou Casimiro Ramos.

Com esta iniciativa, a ULS Médio Tejo consolida-se como referência regional em inovação e qualidade na prestação de cuidados de saúde, alinhando tecnologia de ponta, excelência profissional e uma estratégia integrada de modernização dos hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas. Este investimento marca um momento histórico na trajectória da instituição, colocando-a na linha da frente da inovação médica em Portugal e reforçando a sua missão de prestar cuidados mais precisos, eficientes e humanos à população dos onze concelhos que serve.