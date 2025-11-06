Consulta do Viajante comemorou três anos no Hospital Distrital de Santarém

Unidade Local de Saúde da Lezíria assinalou o 3.º aniversário da Consulta de Medicina do Viajante e celebrou a 2500.ª consulta realizada.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) celebrou no mês de Outubro o terceiro aniversário da Consulta de Medicina do Viajante, um serviço que, desde a sua criação em 2022, tem desempenhado um papel fundamental na preparação e protecção de viajantes com destino a países de todo o mundo. No passado mês de Setembro, a consulta atingiu um marco expressivo: a realização da 2500.ª consulta, consolidando a sua relevância e a confiança dos utentes neste serviço.

Criada com o objectivo de promover viagens mais seguras e informadas, a Consulta de Medicina do Viajante do HDS oferece aconselhamento médico personalizado a todos os que planeiam deslocações para destinos longínquos. Durante a consulta, os utentes recebem orientações sobre as medidas preventivas a adoptar antes, durante e após a viagem, bem como a avaliação do seu estado de saúde e a administração das vacinas necessárias, incluindo a da febre-amarela, cuja toma é acompanhada pela emissão do respectivo Certificado Internacional de Vacinação. Três anos após o seu arranque, o serviço afirma-se como uma referência regional na área da medicina preventiva e da saúde pública.

A Consulta de Medicina do Viajante decorre na Consulta Externa do Hospital Distrital de Santarém, em dias variáveis no período da manhã, e o Centro de Vacinação Internacional funciona nos dias úteis, entre as 9h00 e as 14h30. As marcações de consulta devem ser realizadas previamente por email para consultadoviajante@ulsleziria.min-saude.pt. O agendamento da administração de vacinas é feito através do telefone para 927 223 497 (disponível entre as 9h00 e as 14h30).