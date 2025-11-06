Dádivas de sangue em Santarém

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas campanhas de recolha de sangue em Santarém durante o mês de Novembro. No dia 7, a actividade tem lugar na sede da Associação Académica de Santarém, no Campo Infante da Câmara, enquanto no dia 21 decorre na vizinha Casa do Campino. Em ambos os casos, o horário é das 15h00 às 19h00. As dádivas contam com a habitual colaboração de uma equipa do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.