Empreitada melhora redes de água e saneamento em Marinhais e Foros de Salvaterra

A Câmara de Salvaterra de Magos anunciou o arranque da empreitada de prolongamento da rede de drenagem de águas residuais e substituição das condutas de abastecimento de água, a cargo da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, que vai beneficiar as freguesias de Marinhais e Foros de Salvaterra. O objectivo é modernizar e reforçar as infra-estruturas básicas de abastecimento e saneamento nas duas freguesias, melhorando a eficiência da rede e a qualidade do serviço prestado à população. Em Marinhais, os trabalhos decorrem na Rua da Leonarda, onde o trânsito estará cortado durante o período das obras, com excepção para moradores e veículos de emergência, bem como nas ruas dos Inquilinos, dos Leiteiros, da Cerâmica, da Olaria e da Lagoa (pendente este). Nos Foros de Salvaterra, a intervenção abrange a Estrada dos Almocreves (pendente oeste), integrando-se numa empreitada mais ampla adjudicada à empresa Lusosicó Construções, S.A., com um prazo de execução de 450 dias e um investimento superior a 1,1 milhão de euros.