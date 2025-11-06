Médio Tejo reforça diagnóstico precoce do cancro da próstata

“Novembro Azul” de prevenção do cancro da próstata assinalado com disponibilização de técnica inovadora na ULS Médio Tejo.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) realizou, no Hospital de Tomar, a sua primeira biópsia de fusão da próstata, um procedimento de última geração que passa agora a estar disponível na instituição para o diagnóstico precoce do cancro da próstata, doença cujo mês de sensibilização se assinala em Novembro. A biópsia de fusão, realizada sob anestesia geral, no bloco operatório, é considerada o “padrão de ouro” no diagnóstico desta doença. A precisão que a técnica permite é muito superior à biópsia clássica. Ao contrário da técnica clássica, guiada unicamente por ecografia, a biópsia de fusão utiliza igualmente as imagens da ressonância magnética multiparamétrica da próstata, que permitem identificar as lesões suspeitas. Estas imagens são sobrepostas com as da ecografia, permitindo biopsar com precisão lesões de 4 a 5 milímetros.

“Trata-se de uma técnica moderna e altamente diferenciada, que nos permite identificar lesões pequenas e detectar o cancro da próstata numa fase inicial, quando o tratamento tem maior sucesso e é menos invasivo. É um passo muito importante na melhoria contínua da qualidade dos cuidados que prestamos aos nossos utentes, em benefício da sua saúde”, sublinha João Rabindranath Dias, director do Serviço de Urologia da ULS Médio Tejo.

Os especialistas recomendam que os homens a partir dos 50 anos — ou a partir dos 45 anos, se tiverem antecedentes familiares de cancro da próstata — conversem com o seu médico de família ou urologista sobre a necessidade de realizar exames de vigilância, nomeadamente a dosagem do PSA (antigénio prostático específico) através de uma simples análise clínica. A vigilância regular é essencial para detectar alterações precoces e melhorar o prognóstico e sucesso no tratamento. “A ULS Médio Tejo está comprometida com a inovação e a excelência clínica. A incorporação de tecnologia de ponta, como as biópsias de fusão e a cirurgia robótica, reforça a nossa capacidade de oferecer cuidados de saúde mais seguros, eficazes e humanizados à população da região”, destaca Casimiro Ramos, presidente do Conselho de Administração da ULS Médio Tejo.

A introdução desta técnica representa mais um avanço significativo na diferenciação tecnológica e clínica da ULS Médio Tejo, que se prepara também para receber um robot cirúrgico de última geração no Hospital de Tomar. Este novo equipamento permitirá também à especialidade de Urologia — e, futuramente, a outras áreas cirúrgicas — realizar intervenções minimamente invasivas e de elevada precisão, com recuperações mais rápidas e menos complicações para os doentes.