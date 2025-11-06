Padre Pedro Marques morreu vítima de tumor

As cerimónias fúnebres, presididas pelo bispo de Santarém, decorreram na Igreja da Praia do Ribatejo, localidade onde o corpo foi sepultado.

A Diocese de Santarém informou que o padre Pedro Miguel Castro Marques morreu na madrugada de sábado, 1 de Novembro, na Unidade de Cuidados Paliativos das Irmãs Hospitaleiras, em Idanha, onde se encontrava internado devido a um tumor cerebral. As cerimónias fúnebres, presididas pelo bispo de Santarém, decorreram na manhã de segunda-feira, 3 de Novembro, na Igreja da Praia do Ribatejo. O corpo foi sepultado no cemitério local.

“O padre Pedro Marques era dotado de uma boa capacidade de escrita que procura ser compreensível para todos, com as ideias bem organizadas. Era inteligente e com bom relacionamento, especialmente com os colaboradores. Para melhor cuidar da sua vida espiritual, nas casas paroquiais em que habitou, tinha sempre um lugar reservado para a oração. Ao longo da vida foi particularmente provado pelo sofrimento. Que Todos os Santos o acolham no Reino Eterno de Deus”, lê-se na mensagem publicada pela Diocese de Santarém.