Paulo Sousa e Daniela Lopes - fotoDR

Paulo e Daniela perderam a vida num acidente de mota em Rio Maior

Paulo Sousa e Daniela Lopes, de Torres Novas, eram namorados e os ocupantes do motociclo envolvido numa colisão em Rio Maior. Perderam a vida ainda no local do acidente e geraram uma onda de consternação.