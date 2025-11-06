uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.11.06 1ª página Sociedade Santander fecha em Novembro balcões ...

Santander fecha em Novembro balcões em Azambuja, Chamusca e Marinhais

Três concelhos da região vão perder balcões do banco Santander e passar, no seu lugar, a ter apenas uma máquina automática. Banco, que atingiu recorde de lucros, diz que se trata de uma estratégia para concentrar equipas nos balcões de maior dimensão.

O Santander Totta vai encerrar, a partir de 17 de Novembro, os balcões de Azambuja, Chamusca e Marinhais, no “âmbito da optimização da rede de balcões e da melhoria do serviço ao cliente”, confirmou, a O MIRANTE, o banco após ser questionado sobre a intenção de encerramento de balcões. Segundo fonte oficial do banco nos locais onde funcionavam os balcões a encerrar vai manter-se “uma máquina automática para as principais operações de levantamento e depósito”, tendo acrescentado que “os balcões que passam a concentrar as equipas e a relação com os clientes são, respectivamente, os do Carregado, Santarém e Porto Alto”. O objectivo do Santander, refere ainda a mesma fonte, passa por “concentrar equipas maiores em balcões de maior dimensão, criando condições para oferecer um atendimento mais especializado, rápido e eficiente”, e, em paralelo, continuar o investimento nos “canais digitais (App e Netbanco), no atendimento remoto e em máquinas automáticas”.

Grupo atingiu recorde de lucros em Setembro
O banco Santander teve lucros recorde de 10.337 milhões de euros entre Janeiro e Setembro, mais 11% do que nos mesmos meses de 2024, anunciou a 29 de Outubro o grupo financeiro espanhol, dono em Portugal do Santander Totta. Só no terceiro trimestre deste ano (Julho a Setembro), os lucros do grupo Santander ascenderam a 3.504 milhões de euros (mais 8% do que em 2024), “o que representa o sexto trimestre consecutivo de resultados recorde”, disse o banco que obteve receitas globais de 46.277 milhões de euros e receitas de comissões que alcançaram os 10.011 milhões de euros, sendo recorde. No ano passado, teve lucros de 12.574 milhões de euros, um aumento de 14% em relação a 2023 e um recorde pelo terceiro ano consecutivo.

