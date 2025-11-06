uma parceria com o Jornal Expresso

Solistas da Orquestra Alma Mater apresentam Concertos Comentados na Igreja de Riachos

A Igreja Paroquial de Riachos vai receber, no dia 16 de Novembro, às 16h30, o espectáculo “Solistas da Orquestra Alma Mater – Concertos Comentados”, no âmbito da iniciativa “Fora de Portas”, promovida pelo Teatro Virgínia. O concerto tem entrada gratuita e promete uma experiência musical envolvente, que alia a excelência artística a uma dimensão pedagógica. Os bilhetes são gratuitos, mas carecem de levantamento prévio, estando limitados a quatro por pessoa. Podem ser levantados na bilheteira local, de 2ª a 6ª-feira, entre as 11h00 e as 12h30 e das 15h00 às 18h30, ou no local do espectáculo, a partir de duas horas antes do início.
Sob a direcção do maestro João Baptista Branco, os solistas da Orquestra Alma Mater apresentam um repertório diversificado, com composições de Borodin, Mozart, Puccini, Shostakovich e Schubert, equilibrando tradição e inovação. Durante o espectáculo, cada peça será contextualizada e comentada, permitindo ao público compreender melhor as obras e a sua história, enquanto as escuta. A iniciativa pretende assim aproximar a música clássica da comunidade, oferecendo uma abordagem mais acessível e interactiva à música de câmara.

