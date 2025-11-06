Torres Novas discute estratégias de mediação cultural no CHUDE

O CHUDE - Centro Humberto Delgado, no Boquilobo, aldeia do concelho de Torres Novas, vai receber, a 10 de Novembro, pelas 14h00, a roda de conversa “Mediação cultural: questionamento, ação, transformação”. O encontro vai contar com a presença de Andreia Dias, do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, Lara Seixo Rodrigues, da Acesso Cultura, e Samuel Guimarães, do Museu do Douro, que vão partilhar as suas experiências de mediação e trabalho em diversos contextos territoriais.

A iniciativa destina-se a pessoas interessadas na temática, como mediadores, agentes culturais, profissionais de cultura e de educação, que desejem partilhar e discutir ferramentas, metodologias, expectativas e reflexões na área da mediação cultural.