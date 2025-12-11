Águas do Ribatejo inicia limpeza anual de reservatórios

Os trabalhos de limpeza de depósitos de água exigem o esvaziamento total dos reservatórios e o processo de enchimento subsequente leva algum tempo, pelo que podem verificar-se diferenças de pressão ou interrupções temporárias do serviço.

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo (AR) iniciou a operação anual de limpeza e higienização dos mais de cem reservatórios de abastecimento de água sob sua responsabilidade, um processo considerado essencial para assegurar a qualidade da água consumida pelas populações, informou a empresa.

A intervenção implica o esvaziamento temporário das estruturas, motivo pelo qual a AR tem recorrido a sistemas alternativos de abastecimento sempre que possível, procurando minimizar os impactos nos clientes. Segundo a empresa, os investimentos feitos no seccionamento das redes permitiram reduzir significativamente as zonas e o número de consumidores afectados por eventuais suspensões.

Os trabalhos incluem inspecções ao interior dos reservatórios para avaliar o estado de conservação das infraestruturas. A partir de 2 de Dezembro, a operação arrancou no concelho de Coruche, prevendo-se a inspecção de mais de cinco dezenas de reservatórios, células de armazenamento, Estações de Tratamento de Água e Estações Elevatórias até ao final do ano. Entre 12 e 19 de Dezembro, será a vez do concelho de Benavente receber as equipas no terreno.

A operação envolve equipas multidisciplinares da AR e uma empresa externa especializada neste tipo de serviços, estendendo-se aos sete municípios abrangidos pela empresa, num plano que procura reduzir ao mínimo as falhas de abastecimento. O presidente do Conselho de Administração da AR, Francisco Oliveira, destaca a importância da intervenção preventiva. “Lidamos com um elemento sensível e imprescindível, que é a água, que exige rigorosas medidas de segurança e controlo de qualidade”, afirmou, sublinhando que o planeamento é determinante para evitar constrangimentos às populações.

Segundo o mesmo responsável, os trabalhos exigem o esvaziamento total dos reservatórios e o processo de enchimento subsequente “leva o seu tempo”, razão pela qual podem verificar-se diferenças de pressão ou interrupções temporárias do serviço. O director-geral da AR, Miguel Carrinho, apelou à compreensão dos consumidores para eventuais constrangimentos, recordando que os investimentos recentemente realizados permitiram reduzir a frequência das suspensões. O responsável reforça ainda que a empresa tem vindo a intensificar a comunicação com os clientes através de avisos locais e digitais sempre que se prevê necessidade de condicionar o abastecimento.