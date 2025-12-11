Candidaturas abertas para ocupar hortas comunitárias do Casal do Telheiro

A Horta Comunitária de Arruda dos Vinhos está instalada num terreno municipal, disponibilizado aos munícipes para a prática de horticultura mediante o pagamento de uma taxa.

A Câmara de Arruda dos Vinhos abriu o período de candidaturas para a 16.ª fase da Horta Comunitária do Casal do Telheiro, que decorre até 17 de Dezembro. Os interessados podem candidatar-se presencialmente no Balcão Único da câmara municipal ou, em alternativa, enviar a candidatura para hortascomunitarias@cm-arruda.pt. A Horta Comunitária de Arruda dos Vinhos está instalada num terreno municipal, disponibilizado aos munícipes para a prática de horticultura mediante o pagamento de uma taxa. Os terrenos são divididos em talhões de cerca de 40 m², equipados com um compostor, ponto de água comum e outros recursos essenciais ao cultivo.

Os participantes são seleccionados por ordem de inscrição e posterior sorteio. Após a atribuição do talhão, é celebrado um contrato de utilização com duração anual, renovável. Todos os horticultores recebem formação prática e teórica sobre agricultura sustentável e sobre as normas de convivência nos espaços comuns. O uso da horta implica o cumprimento do Regulamento das Hortas Comunitárias, que estabelece a correcta utilização dos recursos, a promoção de um ambiente de convivência saudável e a adopção de práticas agrícolas sustentáveis e livres de químicos.

A primeira horta comunitária do concelho foi inaugurada a 19 de Março de 2015, no Casal do Telheiro. É composta por 30 talhões: 25 atribuídos por sorteio entre os candidatos, 3 reservados para famílias acompanhadas pelos serviços de acção social no âmbito do Banco Solidário e 2 destinados à autarquia e às escolas do concelho.