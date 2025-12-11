Cartaxo celebra o Natal com muitas actividades e animação por todo o concelho
O concelho do Cartaxo apresenta um programa de Natal que inclui música, teatro, desporto, mercado, iniciativas nas freguesias e dezenas de actividades para famílias e comércio local.
O município do Cartaxo volta este ano a transformar o concelho num grande palco natalício, com mais de meia centena de propostas ao longo do mês de Dezembro. Entre espectáculos, oficinas, desporto, iniciativas culturais, animação de rua, programação nas freguesias e mercadinhos tradicionais, o município quer fazer do Natal um momento de encontro da comunidade com as artes, os livros, a música e com o espírito que caracteriza a época.
A festa arrancou no sábado, 29 de Novembro, com o acender das iluminações de Natal na Praça 15 de Dezembro, seguido da Parada de Natal com a Fanfarra Drama & Beiço e da chegada do Pai Natal e dos seus duendes às ruas do comércio local. Durante todo o mês, o programa estende-se ao Centro Cultural, Biblioteca Municipal, Galeria José Tagarro, Pavilhão Municipal de Exposições, escolas e comércio local, bem como às várias freguesias, sempre com o apoio de associações, empresas, Juntas de Freguesia e comunidade escolar. O programa prolonga-se até 10 de Janeiro, dia em que as ruas acolhem as tradicionais Janeiras e durante todo o período festivo, o Mercadinho de Natal anima a Praça 15 de Dezembro aos fins-de-semana e feriados, podendo as pessoas também visitar todos os dias a Aldeia Presépio de Luís Reis, na Rua Nova da Boavista.