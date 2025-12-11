Casa do Pai AD Santarém com iniciativa aberta à comunidade

Pelo terceiro ano consecutivo decorreu uma celebração de 24h contínuas de louvor, reflexão e adoração a Deus.

A Casa do Pai AD (Assembleia de Deus) Santarém, realizou pelo terceiro ano consecutivo uma celebração de 24h contínuas de louvor, reflexão e adoração a Deus. O programa teve o seu início às 6h da manhã de domingo, 30 de Novembro, terminando às 6h do dia 1 de Dezembro.

A iniciativa, aberta a toda a comunidade, reuniu pessoas das mais variadas faixas etárias que juntas celebraram o que Jesus Cristo fez, nos mais diversos estilos e ritmos musicais. Enquanto estes momentos musicais aconteciam, vários espaços do auditório permitiam também momentos de reflexão, de gratidão, meditação na Bíblia Sagrada e oração.

Numa nota de imprensa, a Casa do Pai AD de Santarém refere que: “As bandas e oradores propiciaram um ambiente fantástico e Deus manifestou-se no nosso meio com poder do alto (o Espírito Santo). Quando o buscamos de todo o nosso coração, quando clamamos por Ele, quando nos arrependemos do nosso pecado e das distracções que surgem na nossa agenda apressada e louca. Quando realmente paramos para O contemplar, sem correrias, sem pressas e dizemos que queremos propositadamente estar com Ele, pensar sobre Ele, adorá-lo, Ele faz-se presente e algo muito sublime acontece”.