Chorus Auris de Ourém comemorou 53º aniversário

O Chorus Auris assinalou o seu 53.º aniversário na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, em Ourém. O concerto teve como destaque a interpretação da Suite de Salmos Spera, de Diamantino Faustino, pela Camerata Oureana (AMBO), com José Branco como solista, e da Festival Mass, de John Leavitt, apresentada conjuntamente pelo Coro Polifónico Cantar Nosso (Golegã) e pelo Chorus Auris (AMBO). A obra foi dedicada à memória dos antigos coralistas já falecidos.

No programa individual de cada coro houve destaque para obras de carácter natalício, numa apresentação que marcou o início da programação de Natal da AMBO- Academia de Música Banda de Ourém. Entre os presentes estiveram o pároco local, padre Jorge Guarda, e a vereadora Purificação Reis, em representação da Câmara Municipal de Ourém, que felicitou o Chorus Auris e a Academia de Música Banda de Ourém pelos 53 anos dedicados à música coral no concelho.