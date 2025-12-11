Crianças de Coruche plantaram dezenas de sobreiros em zona industrial

O Dia da Floresta Autóctone, celebrado em Portugal a 23 de Novembro, ganhou este ano expressão reforçada em Coruche com uma acção de sensibilização ambiental que juntou comunidade escolar, técnicos municipais e parceiros do sector florestal. Crianças do ensino pré-escolar ao 4.º ano do Núcleo Escolar de Santana do Mato visitaram o Observatório do Sobreiro e da Cortiça, antes de participarem na plantação de mais de 40 sobreiros, na envolvente da zona industrial do Monte da Barca, um por cada criança presente.

A iniciativa foi promovida pela Câmara de Coruche em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que forneceu as plantas, com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, entidade promotora das acções no território, e com a Associação dos Produtores Florestais, cuja equipa de sapadores apoiou a plantação.

Integrada no projecto EEC Provere “Montado de Sobro e Cortiça”, no âmbito do Projecto Educativo Municipal, a actividade associou-se às comemorações nacionais, valorizando as espécies autóctones, a gestão sustentável da paisagem e reforçando o papel das novas gerações na conservação do território e na protecção do futuro ambiental de Coruche.