Época natalícia em Tomar com mercados, música e Ano Novo no centro histórico

Município volta também a promover a campanha “Tomar Natal é no Comércio Local”, destinada a incentivar as compras no comércio tradicional e reforçar a divulgação dos produtos locais.

O concelho de Tomar vai celebrar a quadra natalícia com um extenso programa de animação que se prolonga até 10 de Janeiro, com mercados temáticos, concertos, dança, actividades familiares e festa de passagem de ano na Praça da República. As celebrações marcam os fins de semana de dezembro com o evento “Tomar – O Mundo Mágico do Natal”, que transforma a Praça da República, no centro histórico, em cenário festivo com mercado e animação infantil nos dias 6, 7, 8, 13, 14, 20 e 21, sempre entre as 14h30 e as 19h30. O Mercado da Estrelinha decorre de 6 a 8 de Dezembro, na Rua Amorim Rosa, enquanto a Aldeia Natal de Santa Cita, evento que decorre todos os anos naquela freguesia de Tomar, abre portas de 12 a 14 de Dezembro.

Paralelamente à programação cultural e festiva, o município volta este ano a promover a campanha “Tomar Natal é no Comércio Local”, destinada a incentivar as compras no comércio tradicional e reforçar a divulgação dos produtos locais. A iniciativa, apoiada pela autarquia com 15 mil euros, permite que todas as compras efectuadas no comércio local até 31 de Dezembro possam ser trocadas por packs de oferta no Posto de Turismo, entre 8 de Dezembro e 8 de Janeiro, mediante a apresentação das respectivas faturas. Os consumidores podem receber produtos locais, artesanato ou publicações municipais, de acordo com os escalões definidos: entre 50 e 75 euros, entre 76 e 100 euros, entre 101 e 175 euros e a partir de 176 euros.

A programação musical das festividades organizadas pelo município inclui, na Igreja da Misericórdia, os concertos Ceremony of Carols (hoje) e ZAVE & Musicamerata Ensemble (18 de Dezembro), ambos às 19h15. Ainda no campo musical, o Cine-Teatro Paraíso recebe o espectáculo “Uma noite ao som de Michael Bublé – Especial Natal”, com a participação de Rita Guerra. Já o Club Thomarense acolhe, no dia 13, a edição natalícia de “Sons na Adega”, com entrada livre e prova de vinhos. Também a dança integra o programa com o clássico “O Quebra-Nozes”, interpretado pela Ballet do Douro Companhia, no Cine-Teatro Paraíso. No dia 20, a Banda da Nabantina apresenta o seu concerto de Natal, na Igreja S. João Baptista, seguindo-se o espectáculo “Jazz Sinfónico no Natal”, com a Orquestra Sinfónica de Thomar e a Orquestra de Jazz de Tomar.

A noite de 31 de Dezembro será marcada pela festa de passagem de ano 2025/2026, que decorre na Praça da República entre as 22h30 e as 04h00, com entrada livre. O programa encerra a 10 de Janeiro, na Igreja Santa Maria dos Olivais, com o XL Concerto de Reis, interpretado por vários coros e pela Orquestra da Amizade.