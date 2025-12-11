uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.11 1ª página Cultura e Lazer Expo Venda e Feira do Livro animam ...
Expo Venda e Feira do Livro animam Natal em Mação 
Figurantes animam Natal em Mação - Foto Município de Mação

Expo Venda e Feira do Livro animam Natal em Mação 

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O mês de Dezembro vai contar com uma programação dedicada ao Natal em Mação. Do conjunto de eventos previstos, destacam-se a Expo Venda e a Feira do Livro. Ambos os espaços, dedicados a compras de Natal, abriram portas no dia 1 de Dezembro. A Expo Venda é destinada a artesãos e IPSS do concelho, decorrendo na Galeria Carlos Saramago do Centro Cultural Elvino Pereira. A Feira do Livro vai ter lugar na Biblioteca Municipal, contando com dezenas de livros.

Expo Venda e Feira do Livro animam Natal em Mação 
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...