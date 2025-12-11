Exposição de João Maria Ferreira para ver em Santarém

O Fórum Actor Mário Viegas, em Santarém, tem em exibição a exposição de artes plásticas “Eu Efémero 2.0”, da autoria do artista escalabitano João Maria Ferreira. A mostra foi inaugurada no dia 1 de Dezembro, como casa cheia, e pode ser visitada até 20 de Dezembro nas instalações do Centro Cultural Regional de Santarém. As portas estão abertas de segunda a sexta-feira das 14h30 às 18h30 e aos sábados das 10h00 às 13h00.