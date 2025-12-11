Passagem de ano em Santarém com muita música e fogo de artifício

Mickael Carreira, a dupla Raio dos Cachopos e DJ Vassalo são as propostas musicais para a noite de passagem de ano em Santarém, organizada pelo município, que este ano volta a ter como palco o Jardim da Liberdade. No local não vão faltar pontos de venda de comida e bebida e, pela meia-noite, o habitual fogo de artifício vai colorir o céu da cidade.

O começo da festa está marcado para as 22h00, com a dupla alentejana Raio dos Cachopos. Mickael Carreira entra em cena pelas 23h00, para interpretar vários êxitos das suas quase duas décadas de carreira. Após as doze badaladas, a animação continua, e a partir da 01h00 a música fica a cargo do DJ Vassalo.