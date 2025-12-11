uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.11 1ª página Cultura e Lazer Programação diversificada para cele ...

Programação diversificada para celebrar o Natal em Coruche

Entre 6 de Dezembro e 11 de Janeiro de 2026 com o centro das actividades na Praça D’Água, junto ao Parque do Sorraia.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Coruche celebra o Natal, entre 6 de Dezembro e 11 de Janeiro de 2026, com uma programação que reúne música, teatro, cinema, oficinas criativas e muita animação para todas as idades. O centro das actividades vai ser a Praça D’Água, junto ao Parque do Sorraia, com o Mercadinho, a Casa do Pai Natal, o Carrossel Parisiense e a Pista de Gelo. A Chegada do Pai Natal no centro histórico da vila, a partir das 10 horas do dia 6 de Dezembro, marca oficialmente o início das celebrações.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...