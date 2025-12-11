uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.11 1ª página Cultura e Lazer Reino de Natal anima Santarém duran ...
Reino de Natal anima Santarém durante um mês
Reino de Natal em Santarém inclui uma roda gigante, uma pista de gelo e um mercadinho - foto O MIRANTE

Reino de Natal anima Santarém durante um mês

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Reino de Natal foi inaugurado em Santarém, no dia 28 de Novembro, com muita música e fogo de artifício, garantindo muita animação e diversão no Jardim da Liberdade até ao final do mês de Dezembro. Este ano, a novidade é uma roda gigante que oferece uma vista panorâmica sobre a cidade, não faltando também a pista de gelo, carrosséis, o habitual mercadinho e os pontos de venda de comida e bebida.
A abertura oficial contou com a presença do presidente da câmara, João Leite, de outros autarcas e diversos convidados. O Reino de Natal estende-se ainda por mais três pontos emblemáticos da cidade: o Largo de Marvila, o Largo Padre Chiquito e o Largo do Seminário. A árvore de Natal gigante está instalada no Largo da Piedade.

Reino de Natal anima Santarém durante um mês
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...