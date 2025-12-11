Tiago Carrão é o novo presidente da empresa intermunicipal Tejo Ambiente

A escolha do presidente da Câmara de Tomar para liderar a administração da Tejo Ambiente mereceu consenso entre os municípios que integram a empresa, num momento considerado estratégico para a consolidação de investimentos e modernização de serviços.

O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão (PSD), foi eleito por unanimidade presidente do Conselho de Administração da Tejo Ambiente, sucedendo no cargo a Luís Albuquerque, autarca de Ourém. O recém-eleito assume o compromisso de reforçar a sustentabilidade ambiental, promover a eficiência e a inovação dos serviços, bem como valorizar as equipas e estreitar a proximidade com os cidadãos.

A Câmara de Tomar vinca que a liderança agora confirmada representa uma oportunidade para consolidar investimentos em curso, modernizar infraestruturas e garantir um serviço de maior qualidade e fiabilidade para todos os munícipes. A Tejo Ambiente mantém-se orientada para uma gestão pública moderna, responsável e sustentável, assegurando que a sua actuação continua alinhada com o interesse das populações que serve.

Recorde-se que a Tejo Ambiente, empresa intermunicipal de ambiente do Médio Tejo, agrega os sistemas municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos dos municípios de Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Ourém e Vila Nova da Barquinha.