Académica de Santarém organiza Sarau de Natal de Ginástica Acrobática

A secção de Ginástica Acrobática da Associação Académica de Santarém vai abrir oficialmente a sua época desportiva com o habitual Sarau de Natal, agendado para dia 13 de Dezembro, no Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém.

O espectáculo tem início pelas 21h00 e vai reunir todas as classes da secção — desde os grupos mais jovens até às equipas de competição — num alinhamento que pretende celebrar o espírito da quadra natalícia através de coreografias temáticas e momentos acrobáticos.

Antes da ginástica, o evento conta com um convívio animado por DJ marcado para as 19h00, pensado para receber famílias, ginastas e comunidade num ambiente festivo e acolhedor.