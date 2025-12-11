uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.11 1ª página Desporto Académica de Santarém organiza Sara ...

Académica de Santarém organiza Sarau de Natal de Ginástica Acrobática

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A secção de Ginástica Acrobática da Associação Académica de Santarém vai abrir oficialmente a sua época desportiva com o habitual Sarau de Natal, agendado para dia 13 de Dezembro, no Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém.
O espectáculo tem início pelas 21h00 e vai reunir todas as classes da secção — desde os grupos mais jovens até às equipas de competição — num alinhamento que pretende celebrar o espírito da quadra natalícia através de coreografias temáticas e momentos acrobáticos.
Antes da ginástica, o evento conta com um convívio animado por DJ marcado para as 19h00, pensado para receber famílias, ginastas e comunidade num ambiente festivo e acolhedor.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...