uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.11 1ª página Desporto Associação Amigos do Passeio Clássi ...

Associação Amigos do Passeio Clássico elege novos órgãos sociais

Lista C, liderada por Jorge Calvário, venceu as eleições e promete reforçar espírito associativo.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Associação Amigos do Passeio Clássico (APC) elegeu recentemente os seus novos órgãos sociais para o biénio 2025-2027, numa votação que terminou com a vitória da Lista C, encabeçada por Jorge Calvário. A lista vencedora assumiu o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, mantendo o bom convívio e a participação dos associados na paixão comum pelas motorizadas e passeios clássicos. A nova direcção sublinhou ainda a importância de continuar a dinamizar actividades, guiando-se por princípios de transparência, responsabilidade e espírito de amizade, para “garantir que a associação continua a crescer e a manter o seu bom nome”.
A nova direcção liderada por Jorge Calvário é composta ainda por Paulo Ferreira como vice-presidente, Helena Rosado (tesoureira), Rodrigo Jorge (secretário) e Ana Margarida (vogal). A Mesa da Assembleia Geral é presidida por Noel Dias, com Miguel Silva como secretário e Paulo José como vogal e o Conselho Fiscal tem Tiago Teixeira como presidente, Paulo Silva como secretário e Rui Caeiro como vogal.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...