 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-11
Edição de 2025.12.11
Atletas da Póvoa de Santa Iria em destaque na Taça de Portugal de Kempo
Atletas da Póvoa de Santa Iria brilharam na Taça de Portugal de Kempo - FOTO MTLF

Atletas da Póvoa de Santa Iria em destaque na Taça de Portugal de Kempo

A equipa de Kempo da Michael Team Loyos Fighting Associação, da Póvoa de Santa Iria, marcou presença na Taça de Portugal, organizada pela Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo, com uma comitiva composta por 18 atletas. A equipa conquistou um total de 29 medalhas, das quais 17 de ouro, 5 de prata e 7 de bronze. Um desempenho que, para os dirigentes, evidencia não apenas o talento individual de cada atleta, mas também o trabalho contínuo e a evolução da associação no panorama nacional de Kempo.
A prova realizou-se na Expoeste, nas Caldas da Rainha, reunindo atletas de todo o país numa prova que acolheu participantes a partir dos 5 anos de idade. Divididos por escalões etários e por género, os competidores tiveram oportunidade de demonstrar técnica, disciplina e espírito desportivo num evento que apresentou intensidade, diversidade e espectáculo. Foram disputadas várias disciplinas, desde as formas tradicionais e criativas às provas de defesa pessoal e de combate, que incluem Light Kempo, Semi Kempo, Full Kempo, Submission (Classe A e B) e Knock Down.

Atletas da Póvoa de Santa Iria em destaque na Taça de Portugal de Kempo
