 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-11
Desporto Búzios assegura manutenção na 3ª Di ...

Búzios assegura manutenção na 3ª Divisão Nacional de natação

A Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche garantiu a permanência no Campeonato Nacional de Clubes da 3.ª Divisão, com as equipas feminina e masculina, na competição disputada em Tomar, organizada pela Federação Portuguesa de Natação, que ditou a promoção dos quatro melhores classificados e a descida dos quatro últimos. Na classificação final por equipas, os nadadores da Búzios classificaram-se em 27.º lugar, garantindo a continuidade da Búzios na 3.ª Divisão para a próxima época.

