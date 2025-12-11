Juventude Ouriense apresentou espectáculo de patinagem artística inspirado no Rei Leão

Sessões do espectáculo organizado pela Juventude Ouriense contaram com muita adesão por parte do público.

A Juventude Ouriense apresentou, em três sessões (29 e 30 de Novembro e 1 de Dezembro), o seu espectáculo de patinagem artística “O Rei Leão”, uma interpretação criativa inspirada no clássico de animação da Walt Disney. Ao longo das várias sessões que registaram uma enorme adesão do público, os jovens patinadores deram vida às personagens e aos cenários das vastas planícies africanas, narrando sob rodas uma história de coragem, destino e redenção.

Simba, Nala, Scar e todo o reino animal da história foram recriados com energia e emoção, num ambiente que conquistou as famílias e público presente. A iniciativa, que decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo do Pinheiro, contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e do vereador Filipe Baptista, numa das sessões.