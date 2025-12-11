uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.11 1ª página Desporto Juventude Ouriense apresentou espec ...
Juventude Ouriense apresentou espectáculo de patinagem artística inspirado no Rei Leão
"O Rei Leão" ganhou vida no pavilhão gimnodesportivo do Pinheiro pela Juventude Oureense - foto DR

Juventude Ouriense apresentou espectáculo de patinagem artística inspirado no Rei Leão

Sessões do espectáculo organizado pela Juventude Ouriense contaram com muita adesão por parte do público.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Juventude Ouriense apresentou, em três sessões (29 e 30 de Novembro e 1 de Dezembro), o seu espectáculo de patinagem artística “O Rei Leão”, uma interpretação criativa inspirada no clássico de animação da Walt Disney. Ao longo das várias sessões que registaram uma enorme adesão do público, os jovens patinadores deram vida às personagens e aos cenários das vastas planícies africanas, narrando sob rodas uma história de coragem, destino e redenção.
Simba, Nala, Scar e todo o reino animal da história foram recriados com energia e emoção, num ambiente que conquistou as famílias e público presente. A iniciativa, que decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo do Pinheiro, contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e do vereador Filipe Baptista, numa das sessões.

Juventude Ouriense apresentou espectáculo de patinagem artística inspirado no Rei Leão
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...