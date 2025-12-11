Karatecas da Póvoa de Santa Iria conquistam 10 pódios no Campeonato da Europa

Atletas do concelho de Vila Franca de Xira competiram num torneio com quatro centenas de atletas de 22 nacionalidades.

A Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte (EKSPD), da Póvoa de Santa Iria, esteve em bom plano no Campeonato da Europa de Karate Shotokan, que se realizou no Portimão Arena, em Portimão. Organizado pela European Shotokan Karate-Do Association (ESKA), o evento reuniu cerca de 400 atletas de 22 nacionalidades. Os dez atletas que representaram o clube da Póvoa de Santa Iria destacaram-se ao subir ao pódio por dez ocasiões, num desempenho que encheu de orgulho o concelho e a associação.

Entre os resultados alcançados, destacam-se os títulos de campeões europeus conquistados por Beatriz Meleiro, em Kumite Equipa Feminino Juniores; André Valongo, em Kumite Equipa Masculino Cadetes; e Júlia Martins, em Kata Equipa Feminino Juniores.

Foram vice-campeões europeus Tiago Valongo, em Kumite Individual Masculino Juniores; e os atletas séniores João Coimbra e Martim Dias, ambos em Kata Equipa Masculino Seniores. Já os terceiros lugares foram alcançados por Sofia Fonseca, em Kumite Individual Feminino Cadetes e também em Kumite Equipa Feminino Cadetes; por Daniela Matias, igualmente em Kumite Equipa Feminino Cadetes; e por Tiago Valongo, novamente distinguido, desta vez com o bronze em Kumite Equipa Masculino Juniores.