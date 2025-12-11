Natação de Torres Novas com manutenção e despromoção na 2ª divisão nacional

A equipa feminina de Natação de Torres Novas conseguiu a manutenção no segundo escalão nacional de natação, enquanto a equipa masculina desceu de divisão.

O Clube de Natação de Torres Novas participou no Campeonato Nacional de Clubes da 2ª divisão que decorreu nas piscinas do Complexo Desportivo Municipal de Tomar, sendo o único representante do distrito de Santarém na competição, quer no sector masculino, quer no feminino. A equipa feminina obteve o 12º lugar entre 24 equipas, melhorando a classificação obtida na época anterior e garantindo a manutenção no escalão. A equipa masculina ficou em 21º lugar, que corresponde ao primeiro lugar que dita a descida de divisão, sendo despromovidos quatro clubes.

Os nadadores torrejanos alcançaram sete recordes do clube, oito recordes do distrito, quatro vitórias e um terceiro lugar e quatro marcas que passam a valer a liderança dos rankings nacionais desta época nos respectivos escalões, para três nadadores distintos.

“Neste difícil período de encerramento das piscinas municipais de Torres Novas que se prolonga há mais de cinco meses, fica o nosso profundo agradecimento aos municípios que nos acolhem nas suas instalações (Tomar, Vila Nova da Barquinha e Golegã) e aos pais pelo apoio e compromisso que nos permitem manter a nossa atividade diária”, refere o clube em nota de imprensa.