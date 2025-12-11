uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.11 1ª página Desporto Thomar Honoris com muitos pódios na ...

Thomar Honoris com muitos pódios na Taça de Portugal de Kempo

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Academia de Artes do Combate integrada na Associação Thomar Honoris esteve em bom plano na Taça de Portugal de Kempo, realizada nas Caldas da Rainha. A equipa de Tomar participou com 15 atletas, incluindo oito estreantes, alcançando um total de 11 medalhas nas diversas categorias em disputa.
Gonçalo Graça triunfou nas categorias Semi Kempo (Masculino, 41-50 anos, -79 kg) e Light Kempo (Masculino, 41-50 anos, -79 kg); André Correia venceu em Full Kempo (Masculino, 19-40 anos, -80 kg); e Vasco Alcobia conquistou o primeiro lugar em Light Kempo (Masculino, 16-18 anos, -63 kg).
José Simões e Joel Westerman alcançaram o segundo lugar em Full Kempo (Masculino, 16-18 anos, -56 kg) e Full Kempo (Masculino, 19-40 anos, -76 kg), respectivamente. Houve ainda quatro atletas que conseguiram terceiros lugares; Duarte Pereira em Light Kempo (Masculino, 16-18 anos, -78 kg); Afonso Baião em Full Kempo (Masculino, 19-40 anos, -76 kg); Lourenço Figueiredo em Full Kempo (Masculino, 16-18 anos, -72 kg); e Inês Martins em Light Kempo (Feminino, 11-13 anos, -48 kg) e em Rumble Kids – Iniciação (Feminino, 11-13 anos, -48 kg).
A competição reuniu mais de 50 clubes e aproximadamente mil atletas, afirmando-se como uma das maiores competições nacionais da modalidade.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...