uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.11 1ª página Desporto União Futebol Entroncamento encontr ...

União Futebol Entroncamento encontra Futebol Clube do Porto na Taça de Portugal

Após a fase eliminatória dos 32 avos de final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins, já se conhecem os próximos confrontos dos 16 avos de final.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O sorteio dos 16 avos de final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins, realizou-se na terça-feira, 2 de Dezembro, e apresentou alguns duelos notáveis. A União Futebol Entroncamento, após derrotar o Académico Futebol Clube, irá agora defrontar o Futebol Clube do Porto no Pavilhão Albano Mateus, no Entroncamento. A União Desportiva Vilafranquense após um duelo aguerrido com a União Desportiva e Cultural de Nafarros, vai-se encontrar com uma das equipas candidatas à promoção ao Campeonato Placard, a Associação Desportiva de Oeiras.
Já o Sporting Clube de Tomar, após uma vitória confortável frente ao Sporting Clube Torres, em Torres Vedras, por 6-3, vai agora defrontar o primeiro classificado do Campeonato Nacional de 2ª Divisão, Zona Norte, a Associação Juventude Viana, uma das equipas candidatas a promoção, e com um registo invicto no campeonato.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...