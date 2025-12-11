uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.11 1ª página Desporto Violência em jogo entre União de To ...

Violência em jogo entre União de Tomar e Águias de Alpiarça leva a suspensão de jogador

Atleta do União de Tomar foi castigado com três meses de suspensão depois de agredir adeptos que estavam na bancada.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém atribuiu três meses de suspensão ao guarda-redes do União Futebol Comércio e Indústria de Tomar, João Maltez, na sequência de um episódio de violência durante um jogo de futebol que colocou a equipa nabantina frente a frente com o Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça. A partida realizou-se no domingo, dia 30 de Novembro, e contou para a 11ª jornada do campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém.
Segundo O MIRANTE apurou, os desacatos envolveram o atleta e adeptos que estavam na bancada, sendo que dois deles seriam familiares de um jogador dos Águias de Alpiarça. O guarda-redes do União de Tomar saiu do campo e agrediu os adeptos, sendo que um deles terá mesmo sido encaminhado para o hospital. A situação ocorreu ainda antes de finalizada a primeira parte do encontro.
O guarda-redes João Maltez viu o cartão vermelho directo e o jogo esteve parado cerca de meia hora. A partida só foi reatada após a chegada de mais elementos da Guarda Nacional Republicana. O Conselho de Disciplina da associação atribuiu a pena de três meses de suspensão por considerar que o atleta praticou uma “conduta violenta”. Ao União de Tomar e aos Águias de Alpiarça também lhes foi atribuída uma multa.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...