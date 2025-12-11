Alunos e especialistas reuniram-se na Biblioteca Municipal de Torres Novas - foto DR
EPTN assinalou Dia Internacional do Voluntariado
A Escola Profissional de Torres Novas (EPTN) assinalou, a 5 de Dezembro, sexta-feira. O Dia Internacional do Voluntário com a 8.ª edição do projecto “Por que é que não é normal ser diferente?”, este ano dedicado ao tema “O Voluntariado”. Organizado pelas Professoras Ana Alves e Olga de Carvalho, o evento decorreu na Biblioteca Municipal “Gustavo Pinto Lopes”, e reuniu especialistas, alunos e entidades parceiras que reflectiram sobre a importância do voluntariado na construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária.
Mais Notícias
A carregar...