Multinacional cria oitenta postos de trabalho em Santarém

A fabricante de semi-reboques Schmitz Cargobull vai criar em Santarém um centro de serviços partilhado para dar resposta ao grupo a nível europeu.

A multinacional Schmitz Cargobull vai instalar em Santarém um centro de serviços partilhado para dar resposta ao grupo a nível europeu, anunciou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite. A empresa está a instalar-se junto ao acesso norte, na zona da Senhora da Guia, actualmente em requalificação. Segundo o autarca, trata-se do principal fabricante de semi-reboques na Europa, com fábricas na Alemanha, Lituânia, Espanha, Turquia e Reino Unido, e uma rede de distribuição e assistência global. João Leite afirma que a empresa “escolheu Santarém pela dinâmica económica e social e pela nossa centralidade”, informando que o investimento “irá criar aproximadamente 80 postos de trabalhos qualificados” e que a articulação com os dois politécnicos para o recrutamento de quadros especializados está em curso. Na manhã de 4 de Dezembro, João Leite reuniu mais uma vez com o director do grupo, Nuno Gabirra. “É este o caminho que queremos e vamos continuar a percorrer. Fixar empresas, criar empregos, promover desenvolvimento e crescimento para Santarém.